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    Новым директором представительства ГК «А101» в Петербурге стал Владимир Шабанов

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    Директором представительства ГК «А101» в Санкт-Петербурге назначен Владимир Шабанов. Ранее занимавший этот пост Вячеслав Семененко покинул компанию и займется собственными проектами.

    Как отмечается в сообщении компании, главная задача нового топ-менеджера — расширение присутствия московского девелопера в Петербургской агломерации. Как отметил генеральный директор ГК «А101» Игнатий Данилиди, компания планирует развитие в Петербурге и Ленобласти, включая пополнение земельного банка.

    До своего прихода в ГК «А101» Владимир Шабанов более 10 лет работал на руководящих должностях в таких девелоперских компаниях, как «ЮИТ — Санкт-Петербург», Группа Аквилон и Группа компаний «Страна Девелопмент». Общий опыт работы в строительной отрасли — более 20 лет, включающий крупные проекты комплексного освоения территорий — от мастер-планирования и проектирования объектов до их ввода и последующей эксплуатации.

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