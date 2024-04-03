На Канонерском острове до конца 2024 года реконструируют две котельные

На Канонерском острове началась реконструкция двух центральных тепловых пунктов — после обновления котельные будут работать на природном газе вместо пара от другой котельной.

Работы в Кировском районе ведет ГУП «ТЭК СПб». Уже проведен демонтаж старого оборудования — раньше использовался пар от котельной сторонней организации, в дальнейшем паропровод будет выведен из эксплуатации. По оценкам специалистов, отказ от покупки пара поможет сократить потери в теплосетях на 70%.

После переоснащения все тепловые пункты будут работать на природном газе за счет двух водогрейных котлов отечественного производства. При этом котельные будут автоматизированными и будут работать без персонала, там будет установлена система автоматического регулирования в зависимости от погоды.