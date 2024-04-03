Мишустин: Средняя зарплата в России — 73 тысячи рублей

За последние три года число бедных в России сократилось на несколько миллионов. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС 3 апреля в Госдуме.



По его словам, в 2021 году под уровень бедности попадали порядка 16 млн граждан, на сегодняшний день их 13,5 млн человек. Такой показатель является рекордным, подчеркнул премьер-министр.



В решении данного вопроса помогают единое социальное пособие и механизм социального казначейства, также в этом направлении работают власти, добавил премьер-министр.



Вместе с тем подскочил и показатель реальных доходов россиян, в 2023 году рост составил 5,6%, указал председатель правительства. «Номинал роста зарплаты — 14%, а реальная зарплата выросла на 7,8%», — добавил он. Выступая с отчетом в Госдуме, Мишустин также возразил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, говорившему о невозможности прожить на зарплату в 20 тыс. рублей в месяц. Председатель правительства заверил, что о таких зарплатах нет и речи, средний показатель в стране составляет чуть более 73 тыс. рублей.

