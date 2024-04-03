Репутацию продавцов, размещающих объявления на «Авито», оценят в числах

Оценивать репутацию продавцов на «Авито» теперь будут не только цветом, но и по числовой шкале от 0 до 100. Как рассказали в компании, после тестирования новой системы «Качество сервиса» ее планируют распространить на всех продавцов. Цель — повысить качество сервиса и достоверность информации в объявлениях. Напомним, что компания «Авито» выступила репутационным партнером городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ».

В тестовом режиме репутационная система начала работать в сентябре 2023 года, тогда пользователей делили на три уровня: красный, желтый и зеленый. Теперь планируется оставить два — красный и зеленый, — а также появится оценка по шкале от 0 до 100. Пользователи с высоким рейтингом будут получать дополнительные преимущества, а их объявления будут чаще показываться в рекомендациях и выше — в результатах поиска.