Репутацию продавцов, размещающих объявления на «Авито», оценят в числах

Оценивать репутацию продавцов на «Авито» теперь будут не только цветом, но и по числовой шкале от 0 до 100. Как рассказали в компании, после тестирования новой системы «Качество сервиса» ее планируют распространить на всех продавцов. Цель — повысить качество сервиса и достоверность информации в объявлениях. Напомним, что компания «Авито» выступила репутационным партнером городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ».
В тестовом режиме репутационная система начала работать в сентябре 2023 года, тогда пользователей делили на три уровня: красный, желтый и зеленый. Теперь планируется оставить два — красный и зеленый, — а также появится оценка по шкале от 0 до 100. Пользователи с высоким рейтингом будут получать дополнительные преимущества, а их объявления будут чаще показываться в рекомендациях и выше — в результатах поиска.
Среди параметров, по которым оценивается уровень сервиса, — актуальность объявления, корректность цены и параметров, качество товара, наличие дублей, передача товаров в доставку, ответы в чатах и на звонки. При этом скорость ответов в чате и скорость отправки товара исключили из оценки, так как они в ходе тестирования были признаны не оптимальными для оценки качества взаимодействия с частными продавцами.
Сейчас оценка качества сервиса запущена по категориям «Товары» и «Авто» и включена примерно у 25% продавцов. До конца года ее планируется подключить для всех пользователей. При этом видеть ее будет только сам продавец.
«Наша цель — через обратную связь с пользователями повышать уровень сервиса и прозрачность сделок на "Авито"», — говорит Наталья Юматова, директор по продукту департамента доверия и безопасности.