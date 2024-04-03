Нет такого закона. Суд в Петербурге отказал истцу в компенсации за лай соседских собак

Кировский суд Петербурга разбил мечты горожанки К. о тишине и компенсации. Как сообщает 3 апреля Объединенная пресс-служба городских судов, К. подавала иск к соседке, с требованием обязать её провести работы по шумоизоляции, а также взыскать компенсацию морального вреда. Женщина устала от лая двух маленьких собак, которых держит соседка.



В иске К. указала, что в соседней квартире «находятся две собаки мелких пород, которые ведут себя очень громко и звонко лают круглосуточно на протяжении нескольких лет». Она уточнила, что постоянный лай приводит её к нервно-психическому перенапряжению, которое ухудшает здоровье.