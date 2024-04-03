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    Нет такого закона. Суд в Петербурге отказал истцу в компенсации за лай соседских собак

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    Кировский суд Петербурга разбил мечты горожанки К. о тишине и компенсации. Как сообщает 3 апреля Объединенная пресс-служба городских судов, К. подавала иск к соседке, с требованием обязать её провести работы по шумоизоляции, а также взыскать компенсацию морального вреда. Женщина устала от лая двух маленьких собак, которых держит соседка.

    В иске К. указала, что в соседней квартире «находятся две собаки мелких пород, которые ведут себя очень громко и звонко лают круглосуточно на протяжении нескольких лет». Она уточнила, что постоянный лай приводит её к нервно-психическому перенапряжению, которое ухудшает здоровье.

    По жалобе провели проверку специалисты Управления ветеринарии. Как следует из сообщения пресс-службы, ветеринары позвонили в дверь — им никто не открыл, а собаки полаяли и перестали (и это, по оценке ветеринаров, нормально).

    «Истцу также разъяснялось, что административная ответственность физических лиц за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время принадлежащими им животными не предусмотрена. Достоверных и допустимых доказательств, свидетельствующих о причинении морального вреда непосредственно действиями (бездействием) ответчика, влекущими нервное перенапряжение истца, суду не представлено», — сказано в сообщении пресс-службы.

    Суд отказал К. в удовлетворении исковых требований.

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    Лай собак
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