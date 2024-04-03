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    Спрос на жилье в новостройках Петербурга в первом квартале вырос на 40%

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    Спрос на квартиры на первичном рынке петербургской агломерации в первом квартале 2024 года вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», с января по март заключили 18,5 тыс. сделок, при этом рост шел каждый месяц, от 5 тыс. сделок в январе до 7,4 тыс. сделок в марте.

    — В начале года после повышения минимального размера первого взноса до 30% и снижения максимального размера кредита по госпрограмме мы ожидали большего снижения продаж, однако число сделок от месяца к месяцу росло. Приближающийся срок завершения действия программы с господдержкой и грядущие изменения условий выдачи семейной ипотеки стимулировали покупателей, — пояснила директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева.

    Также с января по март вырос объем нового предложения на рынке, он достиг 760 тыс. кв. м жилья, что на 40% выше, чем за тот же период прошлого года.

    Что касается цен, то в среднем за первый квартал они изменились незначительно. На конец марта средняя цена в Санкт-Петербурге составила 237 тыс. руб., увеличившись на 2 тыс., в Ленобласти прирост составил 1,4 тыс., до 148 тыс. за 1 кв. м.

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