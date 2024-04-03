Спрос на жилье в новостройках Петербурга в первом квартале вырос на 40%





Спрос на квартиры на первичном рынке петербургской агломерации в первом квартале 2024 года вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», с января по март заключили 18,5 тыс. сделок, при этом рост шел каждый месяц, от 5 тыс. сделок в январе до 7,4 тыс. сделок в марте.



— В начале года после повышения минимального размера первого взноса до 30% и снижения максимального размера кредита по госпрограмме мы ожидали большего снижения продаж, однако число сделок от месяца к месяцу росло. Приближающийся срок завершения действия программы с господдержкой и грядущие изменения условий выдачи семейной ипотеки стимулировали покупателей, — пояснила директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева.

