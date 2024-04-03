В Приморском районе в 2025 году введут новый детский сад на 220 детей





На Арцеуловской аллее в Приморском районе началось строительство нового детского садика с бассейном на 220 мест.



Как уточнили в холдинге Setl Group, в проекте трехэтажного садика предусмотрен бассейн для обучения плаванию с обогреваемыми обходными дорожками с противоскользящим покрытием, а также музыкальный класс и спортзал площадью более 100 кв. метров.



Во дворе создадут площадки для зарядки и игр под защитными навесами.



Седьмой садик в проекте «Чистое небо» планируют ввести в четвертом квартале 2025 года.

