В «Раздолье» не пускают посторонних. На племзаводе под Приозерском объявлен карантин

В Приозерском районе Ленинградской области введен карантин в агропромышленном комплексе «Раздолье», сообщает 3 апреля Управление ветеринарии 47-го региона. Причина — риск распространения узелкового дерматита среди крупного рогатого скота. Симптомы этой болезни у коров — лихорадка, эрозии и узелковые уплотнения на коже и слизистых оболочках.
Сейчас на территорию племзавода не пускают посторонних, весь автотранспорт тщательно дезинфицируют. Ограничения коснутся и частников, которые торгуют в Приозерском районе молоком и мясом непромышленного происхождения.
«На территории Приозерского района организован постоянный контроль за санитарным состоянием мест скопления скота (базары, выставки, выводки и др.). Запрещена торговля продукцией животного происхождения непромышленного изготовления», — сказано в сообщении ветеринаров.
По данным портала 47news, ранее поступала информация о случаях ящура среди крупного рогатого скота в Приозерском районе. Болезнь может передаваться и людям — в том числе через пищу и воду. Однако эти данные официально не подтверждены, уточняет издание.