В «Раздолье» не пускают посторонних. На племзаводе под Приозерском объявлен карантин

В Приозерском районе Ленинградской области введен карантин в агропромышленном комплексе «Раздолье», сообщает 3 апреля Управление ветеринарии 47-го региона. Причина — риск распространения узелкового дерматита среди крупного рогатого скота. Симптомы этой болезни у коров — лихорадка, эрозии и узелковые уплотнения на коже и слизистых оболочках.

Сейчас на территорию племзавода не пускают посторонних, весь автотранспорт тщательно дезинфицируют. Ограничения коснутся и частников, которые торгуют в Приозерском районе молоком и мясом непромышленного происхождения.