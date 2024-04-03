На границе тучи ходят хмуро. На сколько именно (в долларах) Турция стала меньше дружить с нами

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Поделиться Поделиться





Жесткие окрики из США и Европы заставили турецких коммерсантов резко сбавить обороты в поставках в Россию. Их, конечно, можно понять: при всем византийском двурушничестве долго сидеть на двух стульях было невозможно. Рано или поздно надо было сделать выбор — зарабатывать на России или следовать западному тренду на ее отмену. «Фонтанка» попыталась найти ложку меда в стремительно опустошающейся бочке турецкого импорта.

Вот с чем у нас стало прямо совсем хорошо в торговле с Турцией — это рыба. За первые два месяца 2024 года ее поставки в Россию подскочили на 85% по сравнению с зимними месяцами прошлого года — до 47 млн долл. Хотя в целом по ходу прошлого года объем даже месячных (не зимних) поставок иногда превышал 40 миллионов, так что будем продолжать наблюдение.



Если под лупой разглядывать, что там принес невод, мы увидим, в первую очередь, дорадо и сибаса в товарных количествах (по несколько миллионов долларов каждый), но главное — внушительные объемы мороженого и охлажденного лосося, примерно 75% от всех поставок. Откуда он в таких количествах в теплой Турции, бог весть. Не спрашивали же мы раньше, откуда он в Белоруссии, Литве и Латвии. Ели и спасибо говорили. А до этого гегемоном по поставкам — с 2014 года — были малюсенькие Фарерские острова, удачным образом не попавшие в список российского продуктового эмбарго. Самое главное знать, что из Норвегии к нам лосось точно не едет.



Еще одно открытие этого года — яйца. Их поставки выросли более чем вдвое. В чем причина такой продуктивности — понятно. Российские чиновники в прошлом году активно заявляли о привлечении зарубежных поставщиков на фоне резкого роста внутренних цен. Импортные яйца (по крайней мере, из Турции) так и не сыграли заметной роли на рынке, на них приходились считаные даже не проценты, а промилле из тех миллиардов десятков, которыми продолжали исправно снабжать россиян отечественные птицефабрики.

Есть нюанс: почти все яйца из Турции к нам приходят в оплодотворенном виде для инкубации. Есть их нельзя. Проблемы с племенным фондом — общие для всего российского сельского хозяйства: сперма быков, луковицы тюльпанов, семена пшеницы и все в таком роде активно завозилось в страну все предыдущие годы.



Однако решать эти проблемы за счет европейских поставок становится все сложнее. За 2023 год импорт оплодотворенных яиц из ЕС, к примеру, рухнул на 45%. Прежний лидер — Чехия практически прекратила отгрузки, второй по важности поставщик — Германия сократила их вдвое. И в этом ключе турецкие поставки, конечно, пришлись очень ко двору. Хотя, разумеется, на цены в магазинах они повлиять никак не могли в принципе. Скорее уж на курятину.

Еще одна точка роста, так и не сдувшаяся на начало года, — автозапчасти. Сами автомобили в Россию из Турции не едут — в строках таможенных отчетов, по крайней мере, там ноль. А вот всевозможные бамперы, стекла, тормоза, детали ходовой, подвески, сцепления, рулевые колонки — все это едет к нам не сказать чтобы в очень больших количествах (из Китая, конечно, на порядок больше), но все же худо-бедно поддерживает российский рынок автосервиса. В некотором объеме к нам из Турции (несколько сотен штук) поехали и грузовые прицепы, и автодома — раньше их не было.



Ну а дальше — беда. Куда ни посмотри, все плохо.

Самая тяжелая потеря — в разделе промышленного оборудования. Он всегда был наиболее значимой номенклатурой турецкого экспорта. К примеру, в прошлом году объем поставленных товаров по этому коду перевалил за 2 млрд долл., удвоившись к предыдущему году. Причем («Фонтанка» уже отмечала это) значительная их часть — это вовсе не реэкспорт западной техники, а именно что собственная весьма качественная продукция.

Однако с нового года мы видим обратную картину. Поставки промышленных товаров резко падают. За январь — минус 24%, а за февраль — минус 34%. Проблемы, разумеется, и в том, что турецкие банки резко ограничили возможность проведения оплаты за товары (их все еще можно совершать, но стоит это дороже), и в том, что турецкие производители стали гораздо более избирательно относиться к выбору российских покупателей из-за бесконечно растущего санкционного списка.

Еще хуже дела с электрооборудованием. Там падение вообще наполовину. Настолько, что по объемам в долларах его поставки уже уступили второе место турецким фруктам. Почти полностью исчезли из перечня импортируемых товаров электрогенераторы, электромоторы, считаные копейки приходятся на компьютерные мониторы, нет аккумуляторов. Да почти все товарные позиции, включая банальные розетки, вилки, разветвители, предохранители и прочую электромелочь, почти перестали ехать в Россию из Турции. Даже банальные пылесосы — было 3,2 млн долл., стало всего 800 тыс.



Единственное исключение — электрические водонагреватели и тэны к ним. Видимо, вообразить, как их можно использовать к недобрых целях, авторы санкций еще не придумали, поэтому и проблем с ними пока нет.

Если поставки одежды и текстиля снизились довольно мало — всего на 8% (до 115 млн долл.), то с турецкой обувью прямо беда. Падение в 4 раза. За два месяца 2024 года ее к нам приехало всего на 11 млн долл., что, конечно, критически мало. Сколько-нибудь значимого положения турецкие обувщики больше на российском рынке не занимают.

Ну и традиционно — овощи-фрукты. Как объясняют специалисты, в этом году не задалось с турецкими помидорами. Неопределенность с позицией российских чиновников, похоже, достала местных производителей. Они ведь не могут по щелчку пальцев наращивать объемы посадок и число теплиц и сокращать их, в зависимости от того, разрешает Роспотребнадзор их ввозить или нет. Так что в Турции стали мало ориентироваться на российский рынок, плюс у них и у самих большие объемы потребления. В итоге по овощам общий спад на 7% (31 млн долл.).



То же самое с фруктами. Их к нам приезжает впятеро больше, чем овощей, однако в этом году зимой поставки упали на 10%, до 150 млн долл. Конкретные потери — по яблокам и грушам. Их к нам стали везти в разы меньше, чем было год назад, всего на 4 млн долл. за два месяца. Сильно упали и поставки кураги и изюма. Заметно поставки ягод — клубники, малины, голубики и пр.

Из позитива — поставки цитрусовых, самой большой номенклатурной позиции в турецком фруктовом импорте, сохранились примерно в прежнем объеме. Было 106 млн долл. год назад, стало 104 млн в этом.



Из других крупных потерь — сокращение поставок пластиковых товаров ( –22% в феврале), красители и пигменты (–36%) . Впятеро рухнули поставки нефтепродуктов (а там были приличные объемы на десятки миллионов долларов в месяц), на четверть сократились поставки химических товаров.



Одним словом, Турция действительно перестает быть даже отдаленной альтернативой Китаю, в корзину которого нам вынужденно приходится складывать все яйца за неимением возможности реального импортозамещения. Наша зависимость от него растет, и искать дополнительные каналы поставок необходимой России зарубежной промышленной продукции становится все труднее и труднее.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

