Митянина: в Петербурге становится больше многодетных семей и детей-инвалидов

В Петербурге растет число многодетных семей, рассказала 3 апреля региональный уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина в ходе отчета перед Заксобранием.
«Увеличивается общее количество детей, семей с детьми. В основном это связано с внутренней миграцией, развитой инфраструктурой, доступностью медицинских услуг, образовательных учреждений. Все это привлекает семьи с детьми в наши регионы», — рассказала Митянина.
Она подчеркнула, что число многодетных семей в городе растет, это происходит благодаря рождению третьих и четвертых детей. «Прирост семей с тремя детьми ежегодно составляет порядка 2000, с четырьмя детьми — почти 500 семей прибавляется ежегодно», — добавила она.
Детский омбудсмен также констатировала, что растет число детей-инвалидов. «Этот факт объясняют специалисты следующими причинами. Расширен перечень диагнозов, по которому инвалидность ребенка устанавливается сразу до 18 лет. В Петербурге существует несколько специализированных центров высоких медицинских технологий для новорожденных, а выхаживание глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела, конечно, не происходит без потерь для здоровья», — пояснила омбудсмен.