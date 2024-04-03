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    Митянина: в Петербурге становится больше многодетных семей и детей-инвалидов

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    23 комментария

    В Петербурге растет число многодетных семей, рассказала 3 апреля региональный уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина в ходе отчета перед Заксобранием.

    «Увеличивается общее количество детей, семей с детьми. В основном это связано с внутренней миграцией, развитой инфраструктурой, доступностью медицинских услуг, образовательных учреждений. Все это привлекает семьи с детьми в наши регионы», — рассказала Митянина.

    Она подчеркнула, что число многодетных семей в городе растет, это происходит благодаря рождению третьих и четвертых детей. «Прирост семей с тремя детьми ежегодно составляет порядка 2000, с четырьмя детьми — почти 500 семей прибавляется ежегодно», — добавила она.

    Детский омбудсмен также констатировала, что растет число детей-инвалидов. «Этот факт объясняют специалисты следующими причинами. Расширен перечень диагнозов, по которому инвалидность ребенка устанавливается сразу до 18 лет. В Петербурге существует несколько специализированных центров высоких медицинских технологий для новорожденных, а выхаживание глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела, конечно, не происходит без потерь для здоровья», — пояснила омбудсмен.

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    Комментарии 23

    Гость04 Апр 2024 в 05:37
    Многодетные...одиночки это теперь бизнес!
    Хабалки из провинций..
    +0−0
    Гость03 Апр 2024 в 20:12
    Ну кто бы сомневался - растет количество тех, кто предпочитает не работать, а жить на пособия.
    +1−0
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