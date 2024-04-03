Митянина: в Петербурге становится больше многодетных семей и детей-инвалидов

В Петербурге растет число многодетных семей, рассказала 3 апреля региональный уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина в ходе отчета перед Заксобранием.



«Увеличивается общее количество детей, семей с детьми. В основном это связано с внутренней миграцией, развитой инфраструктурой, доступностью медицинских услуг, образовательных учреждений. Все это привлекает семьи с детьми в наши регионы», — рассказала Митянина.

Она подчеркнула, что число многодетных семей в городе растет, это происходит благодаря рождению третьих и четвертых детей. «Прирост семей с тремя детьми ежегодно составляет порядка 2000, с четырьмя детьми — почти 500 семей прибавляется ежегодно», — добавила она.