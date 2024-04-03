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    Камера сняла, как кроссовер въехал в пешеходов на набережной Чёрной Речки. Пострадали женщина и ребёнок

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    49 комментариев

    Женщину и 10-летнего ребёнка увезли в больницу после ДТП в Приморском районе Петербурга. Они попали под колёса автомобиля, переходя дорогу по пешеходному переходу.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 3 апреля, информация об аварии на набережной Чёрной Речки, 53, поступила в полицию накануне около половины восьмого вечера. Пешеходов, переходивших дорогу на зелёный, сбил автомобиль Toyota Venza.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    52-летний водитель повернул налево с улицы Академика Крылова и наехал на 48-летнюю женщину и мальчика. Пострадавших пешеходов госпитализировали. Их состояние оценивают как среднетяжёлое.

    Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.

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    ДТП
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    Комментарии 49

    Гость04 Апр 2024 в 08:31
    Светофор неработающий. Никто никуда не летел и не поворачивал. Водитель конечно виноват. Надо стараться быть внимательней!
    +0−1
    Гость03 Апр 2024 в 19:34
    Какая обоюдка... забудь это слово...
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