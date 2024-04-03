Камера сняла, как кроссовер въехал в пешеходов на набережной Чёрной Речки. Пострадали женщина и ребёнок

Женщину и 10-летнего ребёнка увезли в больницу после ДТП в Приморском районе Петербурга. Они попали под колёса автомобиля, переходя дорогу по пешеходному переходу.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 3 апреля, информация об аварии на набережной Чёрной Речки, 53, поступила в полицию накануне около половины восьмого вечера. Пешеходов, переходивших дорогу на зелёный, сбил автомобиль Toyota Venza.