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    Внимание на резину. Полиция показывает фотографии смертельного ДТП под Гатчиной

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    42 комментария
    Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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    Петербургская полиция показывает фотографии смертельной аварии на обходе Гатчины. Погибшему водителю, по данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, было 50 лет.

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    На фотографиях хорошо видно качество шин: на одном из колёс почти не виден рисунок протектора.

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    ДТП, напомним, произошло 3 апреля 2024 года около 9 часов на 39-м километре автодороги Санкт-Петербург — Псков в Гатчинском районе Ленинградской области. Как предполагается, водитель самосвала не справился с управлением и врезался в силовое ограждение. Грузовик опрокинулся, мужчина погиб. Очевидцы в соцсетях рассказывают, что спасатели приступили к работе уже после полудня.

    «По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — отмечают в полиции.

    Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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    Комментарии 42

    Гость04 Апр 2024 в 17:53
    Тут ничего смешного нету, эти мужественые парни спешат везти нам полные кузовы песка если не они то кто??
    +0−0
    Гость03 Апр 2024 в 21:53
    Очередной ценный специалист к своему парню спешил
    +0−0
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