    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, с-в

    742мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.53eur99.41

    Островок безопасности не уберег иномарку от аварии на ЗСД. Медики понадобились водителям и подростку

    2146
    13 комментариев

    Полиция проводит проверку из-за ДТП на ЗСД в Петербурге. Пострадали оба водителя и один подросток.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Как сообщает ГУ МВД в среду, 3 апреля, авария произошла накануне на третьем километре ЗСД. 33-летняя женщина на «Шкоде Октавиа» ехала от Благодатной улицы в сторону Дачного проспекта, но столкнулась со стоявшим на островке безопасности у съезда на Краснопутиловскую улицу «Фольксвагеном Пассат» под управлением 38-летнего водителя.

    Пострадали оба водителя и 13-летний пассажир «Шкоды». Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

    Известно, что с прошлого года водитель «Шкоды» более 20 раз привлекалась за нарушение ПДД. Водитель «Фольксвагена» за аналогичный период привлекался дважды.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТП
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    Гость03 Апр 2024 в 15:51
    2019 год?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close