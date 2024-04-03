Островок безопасности не уберег иномарку от аварии на ЗСД. Медики понадобились водителям и подростку

Полиция проводит проверку из-за ДТП на ЗСД в Петербурге. Пострадали оба водителя и один подросток.
Как сообщает ГУ МВД в среду, 3 апреля, авария произошла накануне на третьем километре ЗСД. 33-летняя женщина на «Шкоде Октавиа» ехала от Благодатной улицы в сторону Дачного проспекта, но столкнулась со стоявшим на островке безопасности у съезда на Краснопутиловскую улицу «Фольксвагеном Пассат» под управлением 38-летнего водителя.
Пострадали оба водителя и 13-летний пассажир «Шкоды». Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Известно, что с прошлого года водитель «Шкоды» более 20 раз привлекалась за нарушение ПДД. Водитель «Фольксвагена» за аналогичный период привлекался дважды.