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    «Дома имеют собственные лица»: петербуржцам расскажут про одну из самых старых улиц города — Съезжинскую

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    2 комментария

    «… Высокая каланча мелькнула ему влево <...> поворотил в -скую улицу <…> приставил револьвер к своему правому виску». Исследователи вычислили, что Свидригайлов из «Преступления и наказания» застрелился на углу Съезжинской. Вероятно, вычислить путь персонажа помогло то, что у каждого дома на той улице — «свое лицо». В лекционном цикле «Дома имеют собственные лица» в лектории Петропавловской крепости слушаем про Съезжинскую. 16+

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»
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    Это одна из самых старых улиц города, но Съезжинской она официально стала лишь в 1861 году. Правда, к тому времени народ уже лет 70 ее именно так и называл, по съезжему дому Петербургской части: там была и пожарная часть, и полиция, и тюрьма. Первоначально улица должна была именоваться Задней Никольской. Никольских было несколько (две из них — сейчас Блохина и Зверинская), а эта была как бы позади них, дальше от придела Николая Чудотворца церкви Успения Пресвятой Богородицы. Но «задней» она не стала — стала «малой»: Малой Белозерской. Потому что «большая» уже была. Потом стала «второй» (2-й Введенской) — потому что и Введенские были и первая, и большая…

    Сейчас на Съезжинской с десяток объектов культурного наследия разного значения. А еще доходные дома (без всякого статуса) — напоминание о том, как улица некогда окраинного района с 1870-х начала бурно застраиваться. И в основном «эклектикой» и «модерном». Петербурговед Татьяна Баканова предлагает виртуально прогуляться вдоль Съезжинской и вглядеться в «лица» этих домов. А заодно узнать их истории.

    Встречаемся 8 апреля в лектории Петропавловской крепости (Иоанновский равелин). Начало в 18:30.

    Александра Шеромова

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»

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    КраеведениеПетроградская сторона
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    Комментарии 2

    Гость08 Апр 2024 в 01:37
    Иногда, по ночам, на велосипеде пытаюсь там кататься и, вдруг, в закрытые везде ворота постоянно упираюсь и, просыпаюсь! А ведь, когда-то, любыми дворами можно было там проехать, грустно..)
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 08:50
    Жили на Сьезжинской -12. Тихая, уютная в самом центре Питера. Всё в шаговой доступности. С трепетом вспоминаю...
    +0−0
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