«Дома имеют собственные лица»: петербуржцам расскажут про одну из самых старых улиц города — Съезжинскую

Это одна из самых старых улиц города, но Съезжинской она официально стала лишь в 1861 году. Правда, к тому времени народ уже лет 70 ее именно так и называл, по съезжему дому Петербургской части: там была и пожарная часть, и полиция, и тюрьма. Первоначально улица должна была именоваться Задней Никольской. Никольских было несколько (две из них — сейчас Блохина и Зверинская), а эта была как бы позади них, дальше от придела Николая Чудотворца церкви Успения Пресвятой Богородицы. Но «задней» она не стала — стала «малой»: Малой Белозерской. Потому что «большая» уже была. Потом стала «второй» (2-й Введенской) — потому что и Введенские были и первая, и большая…

