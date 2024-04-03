«Дома имеют собственные лица»: петербуржцам расскажут про одну из самых старых улиц города — Съезжинскую

«… Высокая каланча мелькнула ему влево <...> поворотил в -скую улицу <…> приставил револьвер к своему правому виску». Исследователи вычислили, что Свидригайлов из «Преступления и наказания» застрелился на углу Съезжинской. Вероятно, вычислить путь персонажа помогло то, что у каждого дома на той улице — «свое лицо». В лекционном цикле «Дома имеют собственные лица» в лектории Петропавловской крепости слушаем про Съезжинскую. 16+
Это одна из самых старых улиц города, но Съезжинской она официально стала лишь в 1861 году. Правда, к тому времени народ уже лет 70 ее именно так и называл, по съезжему дому Петербургской части: там была и пожарная часть, и полиция, и тюрьма. Первоначально улица должна была именоваться Задней Никольской. Никольских было несколько (две из них — сейчас Блохина и Зверинская), а эта была как бы позади них, дальше от придела Николая Чудотворца церкви Успения Пресвятой Богородицы. Но «задней» она не стала — стала «малой»: Малой Белозерской. Потому что «большая» уже была. Потом стала «второй» (2-й Введенской) — потому что и Введенские были и первая, и большая…
Сейчас на Съезжинской с десяток объектов культурного наследия разного значения. А еще доходные дома (без всякого статуса) — напоминание о том, как улица некогда окраинного района с 1870-х начала бурно застраиваться. И в основном «эклектикой» и «модерном». Петербурговед Татьяна Баканова предлагает виртуально прогуляться вдоль Съезжинской и вглядеться в «лица» этих домов. А заодно узнать их истории.
Встречаемся 8 апреля в лектории Петропавловской крепости (Иоанновский равелин). Начало в 18:30.
Александра Шеромова