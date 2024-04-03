    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, с-в

    742мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.53eur99.41

    Рейс Петербург — Красноярск вернулся в Пулково из-за плохого самочувствия бортпроводника

    2604
    3 комментария

    Накануне рейс авиакомпании «Россия» Петербург — Красноярск вернулся в Пулково спустя два часа полета. По предварительным данным, самолет развернули из-за плохого самочувствия одного из бортпроводников, об этом 3 апреля стало известно «Фонтанке».

    Фото: flightradar24.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Предположительно, бортпроводник потерял сознание прямо в полете из-за пищевого отравления, при этом предполетный медосмотр не выявил никаких проблем со здоровьем. Приняв во внимание все обстоятельства, пилот развернул самолет в небе над Архангельской областью.

    «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Россия».

    Фото: flightradar24.com

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    РейсБортпроводникСтало плохо
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close