Рейс Петербург — Красноярск вернулся в Пулково из-за плохого самочувствия бортпроводника

Накануне рейс авиакомпании «Россия» Петербург — Красноярск вернулся в Пулково спустя два часа полета. По предварительным данным, самолет развернули из-за плохого самочувствия одного из бортпроводников, об этом 3 апреля стало известно «Фонтанке».
Предположительно, бортпроводник потерял сознание прямо в полете из-за пищевого отравления, при этом предполетный медосмотр не выявил никаких проблем со здоровьем. Приняв во внимание все обстоятельства, пилот развернул самолет в небе над Архангельской областью.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Россия».