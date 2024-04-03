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    В Петербурге депутаты попросят Шойгу готовить отставных военных для преподавания кадетам

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    В Петербурге депутаты намерены обратиться к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой организовать для военнослужащих, которые планируют выйти в отставку, профессиональную переподготовку для преподавания кадетам. В первом чтении Заксобрание города приняло проект обращения 3 апреля.

    «Законодательное собрание Санкт-Петербурга просит вас рассмотреть возможность переподготовки военнослужащих, планирующих увольнение с военной службы и имеющих право на переподготовку в соответствии с приказом министра обороны (проходящими военную службу по контракту. — Прим. ред.) по программам профессиональной подготовки «Педагогика кадетского образования» и «Педагогика дополнительного образования детей и взрослых», относящихся к направлению подготовки «Образование и педагогика», — сказал с трибуны депутат от «Единой России» и один из авторов проекта обращения Константин Чебыкин.

    Депутат напомнил, что после того, как Заксобрание в 2021 году приняло закон о кадетском образовании, в Петербурге появились кадетские классы в более чем 51 школе, в которых учатся более 6,5 тысяч детей. «Ежегодно таких обучающихся становится больше. В связи с этим в системе образования существует потребность в квалифицированных педагогических работниках с опытом военной службы», — добавил Чебыкин.

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