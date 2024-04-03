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    Бросок дымовой шашки в магазин на юго-западе Петербурга попал на видео. Задержаны двое

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    3 комментария

    Бросок дымовой шашки довёл до отдела полиции двух жителей Кировского района Петербурга. Видео их атаки на супермаркет оказалось в распоряжении «Фонтанки» 3 апреля.

    «Фонтанка.ру»

    Предполагаемых хулиганов задержали на Дачном проспекте накануне около трёх часов дня — меньше, чем через десять часов после того, как в «Дикси» на улице Лёни Голикова, 2, забросили страйкбольную гранату. Выходку запечатлела камера наблюдения. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщали, что пострадавших не было.

    В отдел увезли двух мужчин 24 и 29 лет, которые живут в одной квартире в девятиэтажке на Дачном проспекте. Старший в январе прошлого года попадался полицейским с запрещённым весом меньше двух граммов. В сентябре Кировский райсуд признал его виновным в хранении наркотиков и наказал штрафом в 25 тысяч рублей.

    Пока в отношении обоих составили протоколы по статье о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Гость03 Апр 2024 в 11:33
    ЛГБТ?
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