Это вандализм. На Никольском кладбище исчезает бронза с могилы олимпийского чемпиона

Вдова двукратного олимпийского чемпиона по академической гребле и заслуженного тренера Юрия Тюкалова бьет тревогу. Второй год подряд с его могилы исчезают бронзовые детали памятника, и администрация кладбища ничего не может с этим сделать. Об этом «Фонтанке» стало известно 3 апреля.



Петербурженка обратилась в полицию, чтобы прекратить хищения с Никольского кладбища Александро-Невской лавры. Женщина очень хотела бы, чтобы правоохранительные органы занялись поиском вандалов и наказали их. Памятник, который установлен на могиле ее покойного супруга, ценен еще и тем, что его выполнил заслуженный художник РФ Алексей Архипов. Он, среди прочего, занимался восстановлением орлана на куполе Дома Зингера и орла на здании ДЛТ. Летом 2022 года с могилы Тюкалова исчезла декоративная бронзовая ваза, а нынешней весной вдова олимпийского чемпиона заметила пропажу креста. Целыми остались бронзовый барельеф и бюст спортсмена. У петербурженки есть опасения, что скоро вандалы оторвут и их.

