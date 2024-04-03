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    Это вандализм. На Никольском кладбище исчезает бронза с могилы олимпийского чемпиона

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    7 комментариев

    Вдова двукратного олимпийского чемпиона по академической гребле и заслуженного тренера Юрия Тюкалова бьет тревогу. Второй год подряд с его могилы исчезают бронзовые детали памятника, и администрация кладбища ничего не может с этим сделать. Об этом «Фонтанке» стало известно 3 апреля.

    Петербурженка обратилась в полицию, чтобы прекратить хищения с Никольского кладбища Александро-Невской лавры. Женщина очень хотела бы, чтобы правоохранительные органы занялись поиском вандалов и наказали их. Памятник, который установлен на могиле ее покойного супруга, ценен еще и тем, что его выполнил заслуженный художник РФ Алексей Архипов. Он, среди прочего, занимался восстановлением орлана на куполе Дома Зингера и орла на здании ДЛТ. Летом 2022 года с могилы Тюкалова исчезла декоративная бронзовая ваза, а нынешней весной вдова олимпийского чемпиона заметила пропажу креста. Целыми остались бронзовый барельеф и бюст спортсмена. У петербурженки есть опасения, что скоро вандалы оторвут и их.

    Несмотря на то, что Никольское кладбище находится на территории Александро-Невской Лавры, оно не относится к объектам Епархии. Представитель РПЦ сообщил «Фонтанке», что они ухаживают только за так называемой «монастырской площадкой», где покоятся некоторые митрополиты, священнослужители и монахи, непосредственно связанные с Лаврой. В Епархии подтвердили, что кладбище находится в плачевном состоянии и постоянно страдает от рук вандалов.

    «Фонтанка» установила, что Никольское кладбище находится в ведении городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Там подтвердили факт обращения вдовы Тюкалова и назвали кражу бронзовых элементов вандализмом. Проверку проводит полиция.

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    Комментарии 7

    Гость03 Апр 2024 в 11:47
    Чем не 90-е.
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