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    Смертельное ДТП на обходе Гатчины: дорога в песке, отбойник проткнул грузовик

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    3 комментария
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Смертельное ДТП произошло 3 апреля около 9 часов утра на 39-м километре федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург — Псков, на участке, идущем в обход Гатчины.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», по предварительной информации, водитель грузового автомобиля, двигавшегося в сторону области, допустил опрокидывание и погиб. На месте ДТП повреждено барьерное ограждение, на проезжей части рассыпан песок. Перекрыта третья полоса в сторону области и в сторону Петербурга.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    «На месте находятся скорая, МЧС, сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. Причины и обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители», — отмечается в сообщении.

    Судя по «Яндекс.Картам», движение немного затруднено.

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Комментарии 3

    Гость03 Апр 2024 в 10:28
    таки гололед?
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