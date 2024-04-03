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    В некоторых городах Турции вспыхнули беспорядки с поджогами

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    Турецкая полиция столкнулась с протестами в Ване, Хаккари, Диярбакыре, Сиирте, Батмане и Битлисе. Акции начались после решения избирательной комиссии провинции Ван об отстранении от выборов прокурдского кандидата от партии DEM Абдуллы Зейдана. Об этом в среду, 3 апреля, сообщает NTV.

    тг-канал Yeni Şafak на русском

    В Ване все демонстрации и марши запретили на 15 дней «в целях предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности».

    тг-канал Yeni Şafak на русском

    Издание Yeno Safak утверждает, что протестующие относятся к Рабочей партии Курдистана. «Сторонники террористов поджигали улицы, особенно главные улицы, в Ване, бросали бутылки с зажигательной смесью в полицейские команды и автомобили», — сказано в публикации.

    По данным NTV, многие протестующие были задержаны.

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