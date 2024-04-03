В некоторых городах Турции вспыхнули беспорядки с поджогами

Турецкая полиция столкнулась с протестами в Ване, Хаккари, Диярбакыре, Сиирте, Батмане и Битлисе. Акции начались после решения избирательной комиссии провинции Ван об отстранении от выборов прокурдского кандидата от партии DEM Абдуллы Зейдана. Об этом в среду, 3 апреля, сообщает NTV.
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В Ване все демонстрации и марши запретили на 15 дней «в целях предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности».
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Издание Yeno Safak утверждает, что протестующие относятся к Рабочей партии Курдистана. «Сторонники террористов поджигали улицы, особенно главные улицы, в Ване, бросали бутылки с зажигательной смесью в полицейские команды и автомобили», — сказано в публикации.
По данным NTV, многие протестующие были задержаны.