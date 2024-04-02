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    «Будем считать, этот вопрос решен». Путин пообещал ветеранам — инвалидам СВО авто на ручном управлении

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    3 комментария

    Фонд «Защитники Отечества» предложил обеспечить ветеранов-ампутантов СВО автомобилями с ручным управлением. Такую инициативу озвучила 2 апреля глава фонда Анна Цивилева на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Цивилева отметила, что личное авто с ручным управлением очень важно для социализации ветеранов — инвалидов СВО, многие из которых молоды и хотят работать. Фонд предлагает включить такую возможность в перечень средств реабилитации.

    «Будем считать, что этот вопрос решен», — резюмировал президент.

    Как рассказала Цивилева, фонд за 10 месяцев обработал 910 тысяч обращений, из них 780 тысяч «уже решены». Удостоверения ветеранов боевых действий вручены 12 тысячам добровольцев, а удостоверения членов семей погибших участников боевых действий благодаря фонду «Защитники Отечества» получили 6 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик.

    Цивилева рассказала Путину и о ситуации с оформлением статуса инвалида боевых действий для бойцов ЧВК. На данный момент они могут получить только статус инвалида без упоминания о военных заслугах.

    Президент пообещал, что бойцы ЧВК смогут получать статус инвалида боевых действий через военно-врачебную комиссию.

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    Комментарии 3

    24746351102 Апр 2024 в 21:58
    смешно))
    +0−0
    Гость02 Апр 2024 в 21:57
    Какая радость !
    +0−0
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