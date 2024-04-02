«Фонтанка» объявляет розыгрыш. Шестнадцать счастливчиков получат подарки к Первомаю

Подпишитесь на телеграм-канал «Фонтанка SPB Online» и выиграйте один из крутых призов. Участвуют все: и новички, и наши испытанные, проверенные подписчики.

Телеграм-канал «Фонтанка SPB Online» объявляет конкурс, для участия в котором нужно только подписаться на самый оперативный, аналитический и развлекательный городской канал. Бонус в том, что это не три разных канала, а три в одном.

С 1 по 25 апреля 2024 года подписывайтесь на «Фонтанка SPB Online», нажимайте «участвовать» и ждите объявления результатов.



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