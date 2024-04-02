«Фонтанка» объявляет розыгрыш. Шестнадцать счастливчиков получат подарки к Первомаю

Подпишитесь на телеграм-канал «Фонтанка SPB Online» и выиграйте один из крутых призов. Участвуют все: и новички, и наши испытанные, проверенные подписчики.
Телеграм-канал «Фонтанка SPB Online» объявляет конкурс, для участия в котором нужно только подписаться на самый оперативный, аналитический и развлекательный городской канал. Бонус в том, что это не три разных канала, а три в одном.
С 1 по 25 апреля 2024 года подписывайтесь на «Фонтанка SPB Online», нажимайте «участвовать» и ждите объявления результатов.
26 апреля в 15:00 мы запустим волшебный бот-рандомайзер и определим 16 победителей — каждый получит один из подарков:
- 1 умная колонка «Яндекс Станция 2» с Алисой;
- 10 сертификатов, каждый из которых более чем на 25 вариантов для отдыха;
- 5 стильных зонтов от «Фонтанка.ру».
Первый в списке выигрывает «Яндекс Станцию 2» с Алисой, следующую десятку победителей будут ждать сертификаты на яркие эмоции и впечатления, а последние пятеро раскрасят дождливые дни оранжевым зонтом «Фонтанки».
Если вы из другого города России, то мы доставим вам колонку или зонт за наш счет, а сертификаты направим электронной почтой.