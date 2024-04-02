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    В Пушкинском районе в следующем году откроется новая школа на 825 человек

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    В Пушкинском районе откроется новая школа. Как сообщили в компании «Терминал-Ресурс», четырехэтажное здание будет рассчитано на 825 учеников. Сейчас в здании уже готов теплый контур и идет отделка.

    На территории рядом со школой разместят площадки для физкультуры и спорта, а также хозяйственную зону и площадку для отдыха. Здесь расположатся футбольное поле, беговая дорожка, площадки для тенниса, бадминтона, баскетбола, волейбола, гимнастики и прыжков в высоту, а также полоса препятствий. В зоне отдыха выделено место для мероприятий и игровые площадки для разных возрастов.

    По планам, школа должна быть готова в марте 2025 года.

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