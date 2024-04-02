Два года от петербургского военкомата до Филадельфии. Как сбылась американская мечта рядового Федотова

Фото: Matt Slocum / AP / TASS Поделиться Поделиться





Российский вратарь Иван Федотов спустя два года после подписания контракта все-таки сыграл в НХЛ и уже заслужил несколько теплых слов в свой адрес. Отдел спорта «Фонтанки» вспоминает, как на пути к мечте его ждали поиски с полицией, служба в армии и один из худших сезонов в истории ЦСКА.



Вратарь Иван Федотов эффектно ворвался в НХЛ. Всего четыре дня назад он повторно подписал контракт с «Филадельфией Флаерз», а уже минувшей ночью провел свой первый матч.



Его команда играла против «Нью-Йорк Айлендрз» и после первого периода уступала со счетом 1:2. Вышедший в стартовом составе вратарь «Филадельфии» Самуэль Эрссон пропустил две шайбы после шести бросков и был заменен по решению главного тренера Джона Тортореллы. В ворота стал Иван Федотов. Его нельзя назвать новичком — 27 лет, за плечами 164 матча в КХЛ, Кубок Гагарина в составе ЦСКА (2022) и серебро Олимпиады в Пекине. Но первый матч в НХЛ для любого хоккеиста — это особенное достижение в карьере. А ведь еще недавно его карьера в принципе была под сомнением.



Не сдержал слово

Весной 2021 года ЦСКА выкупил контракт молодого и перспективного вратаря Ивана Федотова у челябинского «Трактора» за 60 млн рублей. Столь серьезные вложения окупились сразу. Иван занял место первого номера в армейской команде и помог ей выиграть Кубок Гагарина. Однако прогресс Федотова заметили и за океаном.

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флаерз» сделал Федотову официальное предложение. Тот упускать шанс не стал и согласился, забыв про договоренности с ЦСКА о продлении контракта. Юридически к Ивану никаких претензий; как говорится, получилось некрасиво. Ходили слухи, что поведение хоккеиста очень не понравилось главе «Роснефти» Игорю Сечину, у структур которого 80% акций армейской команды.



Детство Ивана Федотова прошло в Петербурге. Здесь у него по-прежнему живут родители. Сюда же он возвращается каждый год летом, чтобы повидаться с ними и подготовиться к новому сезону. 1 июля 2022 года в Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали его по запросу военной прокуратуры по подозрению в уклонении от военной службы.



Проблем с законом удалось избежать. Вместо этого Федотову пришлось честно отслужить год. Слухи об отправке на подводную лодку так и остались просто слухами: службу он проходил в Северодвинске. Даже удавалось поддерживать форму: как военнослужащий он участвовал в тренировках любительского ХК «ВМФ». Все это время в Филадельфии его продолжали ждать, но после дембеля Федотов стал причиной войны между КХЛ и Международной федерацией хоккея (IIHF).



Политический скандал

По завершении службы в армии Федотова все-таки уговорили отдать еще один долг — на этот раз ЦСКА. Голкипер подписал контракт с московской командой и, таким образом, нарушил обязательства перед «Филадельфией». На защиту американской команды встала IIHF.

После непродолжительных угроз международная федерация вынесла жесткий вердикт: Федотова дисквалифицировали на четыре месяца от участия во внутреннем первенстве (то есть в КХЛ) и международных турнирах, а ЦСКА лишили права на международные трансферы на год. В КХЛ над решением IIHF в основном посмеялись: России и так было запрещено участвовать в любых международных соревнованиях. В итоге Федотов спокойно продолжил выступать за ЦСКА. Президент IIHF Люк Тардифф на этом фоне пригрозил новыми санкциями и заявил, что о снятии отстранения российских команд теперь не может быть и речи.



Самому ЦСКА столь принципиальная позиция по отношению к вратарю не пошла на пользу. Федотов долго вкатывался после года службы в армии. Постепенно он прибавлял, но так и не успел набрать чемпионскую форму. По итогам регулярного сезона КХЛ Иван занял 26-е место по проценту отраженных бросков (91,4) и 16-е — по коэффициенту надежности (2,37 пропущенной шайбы в среднем за игру). ЦСКА же занял шестое место в регулярном чемпионате и впервые за десять лет вылетел в первом раунде плей-офф. Кажется, только после такого громкого провала в армейском клубе поняли, что насильно мил не будешь. С Федотовым разорвали контракт и дали ему спокойно уехать в НХЛ.



Американский финал

В Филадельфии его встретили очень тепло, несмотря на все проблемы. Похоже, в Америке понимали, вины хоккеиста во всех произошедших событиях не было. На пользу Федотову пошло и то, что во «Флаерз» за эти два года так и не решили вратарскую проблему.

«В последние два года ему пришлось пройти через то, что, вероятно, никто из нас не может себе представить. Поэтому думаю, что сейчас важный момент для него — он может отвечать на вопросы, общаться с журналистами, а далее выйти на лед и начать тренировки», — прокомментировал переход Федотова генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр.

«Я взволнован и счастлив быть здесь. И это прекрасные чувства, потому что для меня это были действительно сложные два года. Хочу сказать большое спасибо всей организации, они поддерживают меня», — отметил сам Федотов.



Он сразу же попал в заявку на матч НХЛ в качестве запасного. А уже во второй игре ему пришлось выйти на лед после неудачных действий первого номера «Филадельфии» Самуэля Эрссона. Дебюта мечты не получилось: россиянин вытащил 19 бросков из 21 и его команда проиграла со счетом 3:4. Но болельщики и руководство все равно остались довольны его игрой. Федотов совершил несколько важных спасений, в том числе остановил несколько выходов соперника 1 в 0 и без преувеличения до последнего момента сохранял шансы на победу.

«Я впечатлен игрой Федотова. Я поставил его в чертовски трудное положение, и он, черт возьми, был единственным игроком, который играл во втором периоде», — сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла на послематчевой пресс-конференции.



«Я уже не молодой парень, есть определенный опыт и знаю, как все работает. Было неважно, сыграю ли я с первых минут или выйду на замену. Мне нужно играть, поэтому это не имеет значения. Я просто хочу помогать команде, добавить ребятам энергии», — отметил Федотов.



К этой истории остается добавить, что Федотов стал 12-м российским вратарем, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Это повторение рекорда за всю историю лиги. В целом же Иван стал 63-м россиянином, заигранным в текущем чемпионате Национальной хоккейной лиги, а это лучший результат сезона-2023/24, когда хотя бы один матч провели 64 игрока. Похоже, что россияне, как и в 90-е, все чаще выбирают карьеру за океаном. Но только если раньше бежали за деньгами, то теперь причины, кажется, в чем-то другом.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

