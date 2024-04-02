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    Мигалки, собаки и красивая погоня. У «Экспофорума» высокая концентрация силовиков

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    Свидетелями показательных выступлений силовиков и преподавателей автошкол 2 апреля стали сегодня те, кого волею судеб занесло на территорию «Экспофорума». На площадке можно было увидеть красивое задержание в исполнении росгвардейцев и погоню с участием машин ДПС. Были также трюки от водителей-виртуозов на «Жигулях» и выход кинологической службы.

    Дора Макс

    Судя по всему, сегодняшнее выступление стало прелюдией к выставке передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства «Экспотехностраж», которая будет проходить в «Экспофоруме» с 3 по 5 апреля.

    На выставке представят передовые разработки в сфере обеспечения военнослужащих и силовиков. Например, АО «НИИ Стали» привезет титановый бронешлем. Также концерн «Калашников» представит беспилотник СКАТ 350 М.

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    Комментарии 15

    Гость02 Апр 2024 в 18:03
    Россия, нажми!
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