Мигалки, собаки и красивая погоня. У «Экспофорума» высокая концентрация силовиков

Свидетелями показательных выступлений силовиков и преподавателей автошкол 2 апреля стали сегодня те, кого волею судеб занесло на территорию «Экспофорума». На площадке можно было увидеть красивое задержание в исполнении росгвардейцев и погоню с участием машин ДПС. Были также трюки от водителей-виртуозов на «Жигулях» и выход кинологической службы.
Дора Макс
Судя по всему, сегодняшнее выступление стало прелюдией к выставке передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства «Экспотехностраж», которая будет проходить в «Экспофоруме» с 3 по 5 апреля.
На выставке представят передовые разработки в сфере обеспечения военнослужащих и силовиков. Например, АО «НИИ Стали» привезет титановый бронешлем. Также концерн «Калашников» представит беспилотник СКАТ 350 М.