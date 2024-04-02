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    Минстрой РФ готов включить встроенную мебель и окна в сумму ипотеки. Но есть нюанс

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    Минстрой России готов включить встроенную мебель в сумму ипотеки на новостройки. Такой законопроект опубликован 2 апреля на официальном портале правовых актов.

    «По соглашению сторон в договор также может быть включено условие о размещении в объекте долевого строительства мебели. <...> Под мебелью понимаются предметы мебели <...>, не подлежащие перемещению, в том числе за счет крепления к внутренним стенам, полу и (или) потолку, странами происхождения которой являются Российская Федерация или другие государства — члены Евразийского экономического союза», — сказано в тексте документа.

    Предполагается, что в эту категорию попадут также окна. Включить мебель в договор долевого участия можно будет только при привлечении средств с помощью эскроу-счетов.

    Как напоминает «Коммерсантъ», еще в марте 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству включить в ипотеку расходы на окна, двери и встроенную мебель.

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    Мебель в ипотеку
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