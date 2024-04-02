Заключенный в Крестах затопил соседей снизу. Он поплатится за порчу имущества

Суд в Петербурге взыскал с заключенного в колпинском СИЗО-1 ущерб из-за порчи имущества. Мужчина мыл полы в камере и залил водой этаж ниже, где висела камера видеонаблюдения.



Как сообщает пресс-служба судов 2 апреля, СИЗО-1 обратилось с иском о возмещении материального ущерба. Из материалов следует, что в мае 2022 года заключенный залил стационарную камеру видеонаблюдения водой. Как объяснил сам ответчик, он убирался в своей камере, налил в таз воды, намочил тряпку и, не выжимая ее, начал мыть пол, не предполагая, что вода может протечь этажом ниже.

