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    Заключенный в Крестах затопил соседей снизу. Он поплатится за порчу имущества

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    Суд в Петербурге взыскал с заключенного в колпинском СИЗО-1 ущерб из-за порчи имущества. Мужчина мыл полы в камере и залил водой этаж ниже, где висела камера видеонаблюдения.

    Как сообщает пресс-служба судов 2 апреля, СИЗО-1 обратилось с иском о возмещении материального ущерба. Из материалов следует, что в мае 2022 года заключенный залил стационарную камеру видеонаблюдения водой. Как объяснил сам ответчик, он убирался в своей камере, налил в таз воды, намочил тряпку и, не выжимая ее, начал мыть пол, не предполагая, что вода может протечь этажом ниже.

    В результате такой уборки сломалась камера видеонаблюдения. Учреждение было вынуждено заплатить более 71 тысячи рублей за покупку новой камеры, а также за доставку и монтажные работы, уточнили в суде.

    Заключенный признал вину и выразил готовность возместить ущерб. Суд взыскал с мужчины 71 тысячу рублей, а также госпошлину в размере 2,3 тысячи.

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    Комментарии 13

    Гость02 Апр 2024 в 17:13
    Чушпан молодец!
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