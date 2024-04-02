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    Космонавт и фантаст расскажут о будущем

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    4 комментария

    Космонавт — Герой России Андрей Борисенко, дважды побывавший в космосе. Фантаст — Роман Злотников, неоднократно отмеченный премиями. 6 апреля в Санкт-Петербургском Планетарии узнаем, как обоим героям видится будущее космонавтики. 7+

    Фото: кадр из сериала «Основание»
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    Есть такая планета, называется Дальний Приют. Там обитала русская колония. Но после того, как на колонию напали, из тамошнего элитного отряда Горностаев в живых осталось лишь трое. Но ничего, они себя еще покажут. И на планете Талгол, и на Панекоте. Это из книг Романа Злотникова серии «Империя наносит ответный удар».

    Космонавт Андрей Борисенко брал с собой на орбиту фантастику. Правда, другую — «Лунную радугу» советского писателя Сергея Павлова. Причем в оба полета. В этом романе нет других галактик, все близенько: наша Солнечная система. Да и время действия — не такое уж далекое будущее. При экспедиции к Оберону, одному из спутников Урана, происходят трагичные и загадочные события. В 1980 году школьник Андрей Борисенко, кружковец Клуба космонавтики, написал реферат о том, что будет через 20 лет, в 2000-м. Это не было ни фантастикой, ни даже фантазией: парень опирался на имеющиеся технические разработки, упомянутые в серьезной литературе. Практически ничего не сбылось. Но не так уж все безнадежно: Андрей Борисенко предполагал, что к началу тысячелетия мы уже на Марсе освоимся, а человечество от этих намерений и не отказывается.

    Как смотрят на развитие космонавтики космонавт и писатель? Что возможно, а что так и останется фантастикой? Узнаем на встрече «Беседа о будущем» в Планетарии на «Горьковской» (Александровский парк, 4). Начало в 13:30.

    Александра Шеромова

    Фото: кадр из сериала «Основание»

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    Комментарии 4

    Игорь Соколов06 Апр 2024 в 01:50
    Нынешняя Россия - страна без будущего....
    +2−0
    Гость06 Апр 2024 в 01:35
    Будущим живут люди как правило охваченные страхом..прошлым те у кто в депресне постоянной..настоящего вышеназванные категории боятся..нормальные люди живут настоящим анализирую прошлое немного смотря в будущее..ты живешь сейчас..вот в эту минуту секунду..тчк..)
    +0−1
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