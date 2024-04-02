Космонавт и фантаст расскажут о будущем

Есть такая планета, называется Дальний Приют. Там обитала русская колония. Но после того, как на колонию напали, из тамошнего элитного отряда Горностаев в живых осталось лишь трое. Но ничего, они себя еще покажут. И на планете Талгол, и на Панекоте. Это из книг Романа Злотникова серии «Империя наносит ответный удар».

Космонавт Андрей Борисенко брал с собой на орбиту фантастику. Правда, другую — «Лунную радугу» советского писателя Сергея Павлова. Причем в оба полета. В этом романе нет других галактик, все близенько: наша Солнечная система. Да и время действия — не такое уж далекое будущее. При экспедиции к Оберону, одному из спутников Урана, происходят трагичные и загадочные события. В 1980 году школьник Андрей Борисенко, кружковец Клуба космонавтики, написал реферат о том, что будет через 20 лет, в 2000-м. Это не было ни фантастикой, ни даже фантазией: парень опирался на имеющиеся технические разработки, упомянутые в серьезной литературе. Практически ничего не сбылось. Но не так уж все безнадежно: Андрей Борисенко предполагал, что к началу тысячелетия мы уже на Марсе освоимся, а человечество от этих намерений и не отказывается.

