Двое пострадали при квартирном пожаре на Ленской

С пожара началось утро вторника в девятиэтажке Красногвардейского района Петербурга. Потребовалась помощь огнеборцев и медиков.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, три расчёта летели к дому №4/3 на Ленской улице в начале девятого утра 2 апреля. Там загорелась четырёхкомнатная квартира. Огонь вспыхнул в одной из комнат и распространился на восемь квадратных метров — больше половины площади помещения.



Силами 15 пожарных квартиру потушили менее чем за двадцать минут.



«В результате пожара пострадали мужчина и женщина, госпитализированы в лечебное учреждение», — рассказали в ведомстве.

