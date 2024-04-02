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    Двое пострадали при квартирном пожаре на Ленской

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    С пожара началось утро вторника в девятиэтажке Красногвардейского района Петербурга. Потребовалась помощь огнеборцев и медиков.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, три расчёта летели к дому №4/3 на Ленской улице в начале девятого утра 2 апреля. Там загорелась четырёхкомнатная квартира. Огонь вспыхнул в одной из комнат и распространился на восемь квадратных метров — больше половины площади помещения.

    Силами 15 пожарных квартиру потушили менее чем за двадцать минут.

    «В результате пожара пострадали мужчина и женщина, госпитализированы в лечебное учреждение», — рассказали в ведомстве.

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