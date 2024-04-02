Путин и Лукашенко поздравили друг друга

Сегодня, 2 апреля, отмечается День единения народов Белоруссии и России. Президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями.
«За последнее время, несмотря на непростые международные условия, нам удалось многое сделать для развития многоплановых российско-белорусских связей и укрепления институтов Союзного государства», — отметил в своем поздравлении российский лидер и пожелал коллеге крепкого здоровья и успехов, а братскому народу Белоруссии — счастья и процветания.
Лукашенко же подчеркнул: «Союзное государство является уникальным совместным проектом, примером наиболее успешной интеграции на постсоветском пространстве».
«Наработанный за четверть века опыт позволяет оперативно и эффективно реагировать на беспрецедентные вызовы и угрозы, с которыми столкнулись наши страны, консолидированно продвигать и отстаивать общие интересы на международной арене», — говорится в поздравлении белорусского лидера (цитата по «Спутнику Беларусь»).
2 апреля 1996 года в Москве президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор об образовании Сообщества России и Беларуси. С 26 января 2000 года союз двух государств называется Союзным государством. Товарооборот Белоруссии и России в прошлом году превысил 50 млрд долларов.