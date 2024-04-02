Путин и Лукашенко поздравили друг друга

Сегодня, 2 апреля, отмечается День единения народов Белоруссии и России. Президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями.



«За последнее время, несмотря на непростые международные условия, нам удалось многое сделать для развития многоплановых российско-белорусских связей и укрепления институтов Союзного государства», — отметил в своем поздравлении российский лидер и пожелал коллеге крепкого здоровья и успехов, а братскому народу Белоруссии — счастья и процветания.



Лукашенко же подчеркнул: «Союзное государство является уникальным совместным проектом, примером наиболее успешной интеграции на постсоветском пространстве».

