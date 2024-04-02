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    Проект реставрации Ботсада СПбГУ вышел на этап экспертизы

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    7 комментариев

    Проект реставрации и приспособления к современному использованию Ботанического сада СПбГУ дошел до этапа государственной историко-культурной экспертизы. Акт по ее результатам был опубликован на сайте комитета по охране памятников Петербурга.

    Заказчиком экспертизы выступило ООО «Союз 55», компания является разработчиком проектной документации.

    Согласно документу, кроме непосредственно реставрации, предлагается восстановить исторический вид верхнего объема астрономической башни, пейзажный пруд почистить и провести берегоукрепление. При этом в проекте не рассматривается обеспечение каскада водоснабжением и возможность водообмена нижнего водоема каскада (пруда).

    В Астрономическом павильоне проект предлагает восстановить историческое чугунное литое ограждение лестницы по сохранившимся фрагментам и заменить исторический купол, так как конструкция в настоящее врем в таком состоянии, что не подлежит реставрации.

    Астрономические будки, которые не являются памятником, предполагается демонтировать, а на их месте установить модульные обсерватории. Пальмовая оранжерея также не является памятником, ее ждет капитальный ремонт с изменением внешнего облика.

    «Сад ботанический» является частью памятника федерального значения «Императорский Санкт-Петербургский университет» по адресу: г. Санкт-Петербург, Университетская наб., дом 7–9–11; Менделеевская линия, дом 2.

    В период с 2000-х годов на территории открытого грунта Ботанического сада не производились реставрационные работы. В наши дни Ботанический сад является учебно-научным подразделением Санкт-Петербургского государственного университета.

    Общая площадь сада около 2,6 га. Территория открытого грунта составляет около 1300 кв. м. Коллекция сада представлена различными видами растений, из которых большая часть оранжерейных растений и другая, меньшая часть — растения открытого грунта.

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    Ботсад СПбГУ
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    Комментарии 7

    Гость03 Апр 2024 в 19:37
    А просто ботсад когда восстановят? А то руины одни и уход сложный все устарело капитально
    +0−0
    Гость02 Апр 2024 в 12:01
    Отмечу, что в комплект ботсада входит обсерватория Глазенапа. Надеюсь, что эксперты не позволят ломать исторический объект...
    +0−0
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