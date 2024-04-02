Проект реставрации Ботсада СПбГУ вышел на этап экспертизы

Проект реставрации и приспособления к современному использованию Ботанического сада СПбГУ дошел до этапа государственной историко-культурной экспертизы. Акт по ее результатам был опубликован на сайте комитета по охране памятников Петербурга.



Заказчиком экспертизы выступило ООО «Союз 55», компания является разработчиком проектной документации.



Согласно документу, кроме непосредственно реставрации, предлагается восстановить исторический вид верхнего объема астрономической башни, пейзажный пруд почистить и провести берегоукрепление. При этом в проекте не рассматривается обеспечение каскада водоснабжением и возможность водообмена нижнего водоема каскада (пруда).



В Астрономическом павильоне проект предлагает восстановить историческое чугунное литое ограждение лестницы по сохранившимся фрагментам и заменить исторический купол, так как конструкция в настоящее врем в таком состоянии, что не подлежит реставрации.



Астрономические будки, которые не являются памятником, предполагается демонтировать, а на их месте установить модульные обсерватории. Пальмовая оранжерея также не является памятником, ее ждет капитальный ремонт с изменением внешнего облика.

