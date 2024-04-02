Кровь на льду. Пьяного, раненого и почти голого пожилого мужчину нашли на льдине в центре Петербурга

Финал жизненной драмы, подробности которой остались за кадром, наблюдали 1 апреля сотрудники полиции и врачи скорой на льду возле дома 2 по Петровскому проспекту в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке», на льдине возле стадиона лежал пожилой мужчина в крови. При этом из одежды на нем были только трусы. По предварительным данным, врачи увидели на кисти руки мужчины глубокие порезы.

Очевидцы также рассказали о его попытках нырнуть. После госпитализации медики оценили состояние пациента как тяжелое — с травмой головы, закрытой травмой груди и в алкогольной интоксикации его поместили в шоковую реанимацию.