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    В ДТП со скорой помощью на улице Белы Куна пострадали врач и фельдшер

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    В Петербурге в ДТП с участием машины скорой помощи, которое произошло 1 апреля на пересечении улиц Белы Куна и Пражской, пострадали два человека. Это врач и фельдшер, стало известно «Фонтанке». Состояние обоих удовлетворительное.

    Столкновение черного Nissan Qashqai и кареты скорой помощи произошло незадолго до 3 часов дня. Видео ДТП опубликовал телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе были доставлены для обследования двое: 56-летняя женщина-фельдшер и 63-летний мужчина, врач скорой. По предварительной информации, фельдшер получила закрытую травму головы и ушиб позвоночника. У врача диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом двух ребер и закрытую травму груди.

    Ф. И. О. пострадавших совпадают с данными врача и фельдшера городской поликлиники № 56.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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