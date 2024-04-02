В ДТП со скорой помощью на улице Белы Куна пострадали врач и фельдшер

В Петербурге в ДТП с участием машины скорой помощи, которое произошло 1 апреля на пересечении улиц Белы Куна и Пражской, пострадали два человека. Это врач и фельдшер, стало известно «Фонтанке». Состояние обоих удовлетворительное.



Столкновение черного Nissan Qashqai и кареты скорой помощи произошло незадолго до 3 часов дня. Видео ДТП опубликовал телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

