В ДТП со скорой помощью на улице Белы Куна пострадали врач и фельдшер

В Петербурге в ДТП с участием машины скорой помощи, которое произошло 1 апреля на пересечении улиц Белы Куна и Пражской, пострадали два человека. Это врач и фельдшер, стало известно «Фонтанке». Состояние обоих удовлетворительное.
Столкновение черного Nissan Qashqai и кареты скорой помощи произошло незадолго до 3 часов дня. Видео ДТП опубликовал телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».
В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе были доставлены для обследования двое: 56-летняя женщина-фельдшер и 63-летний мужчина, врач скорой. По предварительной информации, фельдшер получила закрытую травму головы и ушиб позвоночника. У врача диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом двух ребер и закрытую травму груди.
Ф. И. О. пострадавших совпадают с данными врача и фельдшера городской поликлиники