Земфира* выпустила новую песню по случаю особой даты

Певица Земфира выложила сингл Colette, с которым поклонники артистки частично до этого были уже знакомы: на Новый год она выкладывала в своем телеграм-канале ролик, в котором пританцовывала в квартире на фоне украшенной елки под припев из этой песни: «Нам ничего не светит и ничего не важно. Может быть, однажды».
1 апреля песня была выложена в Сети целиком — к тому был повод.
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Автор: zemfira / YouTube
Земфира также выразила сожаление, что не успеет выпустить новый альбом до лета — это связано с тем, что певице трудно одновременно концертировать и писать новый материал.
«Пусть он (альбом) станет сюрпризом», — заключила она.
Земфира уехала из России в 2022 году и писала в своем телеграм-канале, что Париж стал ее домом.
* Земфира Рамазанова признана Минюстом России иноагентом.