Земфира* выпустила новую песню по случаю особой даты

Певица Земфира выложила сингл Colette, с которым поклонники артистки частично до этого были уже знакомы: на Новый год она выкладывала в своем телеграм-канале ролик, в котором пританцовывала в квартире на фоне украшенной елки под припев из этой песни: «Нам ничего не светит и ничего не важно. Может быть, однажды».

1 апреля песня была выложена в Сети целиком — к тому был повод.