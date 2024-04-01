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    Музыка

    Земфира* выпустила новую песню по случаю особой даты

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    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом РАМАЗАНОВА ЗЕМФИРА ТАЛГАТОВНА либо касается деятельности иностранного агента РАМАЗАНОВА ЗЕМФИРА ТАЛГАТОВНА.

    Певица Земфира выложила сингл Colette, с которым поклонники артистки частично до этого были уже знакомы: на Новый год она выкладывала в своем телеграм-канале ролик, в котором пританцовывала в квартире на фоне украшенной елки под припев из этой песни: «Нам ничего не светит и ничего не важно. Может быть, однажды».

    1 апреля песня была выложена в Сети целиком — к тому был повод.

    «24 года назад состоялся мой первый концерт в Олимпийском. помню, как прыгала на рояле. сейчас я такого себе не позволю- из уважения к роялю) после был еще концерт, и еще, и еще. в моем идеальном мире очередным концертом 1 апреля все и должно было закончиться, но.. в общем, изменилось многое, но осталась эта дата — мне сложно было пройти мимо нее — должно быть в жизни что-то стабильное, непроходящее. наша с вами дата)», — написала она (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).

    Автор: zemfira / YouTube

    Земфира также выразила сожаление, что не успеет выпустить новый альбом до лета — это связано с тем, что певице трудно одновременно концертировать и писать новый материал.

    «Пусть он (альбом) станет сюрпризом», — заключила она.

    Земфира уехала из России в 2022 году и писала в своем телеграм-канале, что Париж стал ее домом.

    * Земфира Рамазанова признана Минюстом России иноагентом.

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