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    В Петербурге более 100 парков и скверов закрылись на просушку и обновление к лету

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    В Петербурге на просушку закрылись 104 парка и сквера, работники садово-парковых предприятий начали уборку и обновление зеленых зон к летнему периоду. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба Смольного.

    В парках предстоит убрать прошлогоднюю листву, помыть ограждения и скамейки, при необходимости обновив на них краску, а также провести ремонт газонов и дорожек.

    В числе закрытых на просушку зеленых зон Таврический сад, Казанский сквер, сад Сан-Галли, Екатерининский сквер, Никольский сад, сад дворца Юсуповых и т. д.

    В комитете по благоустройству напомнили, что вопросы по уборке улиц и скверов можно задавать дежурной службе по телефону 314–60–13, звонки принимаются 24 часа в сутки. У подведомственных комитету предприятий есть свои горячие линии, их номера можно найти по ссылке.

    Кроме того, сообщить о проблеме можно через приложение «Госуслуги. Решаем вместе».

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