В Петербурге более 100 парков и скверов закрылись на просушку и обновление к лету

В Петербурге на просушку закрылись 104 парка и сквера, работники садово-парковых предприятий начали уборку и обновление зеленых зон к летнему периоду. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба Смольного.



В парках предстоит убрать прошлогоднюю листву, помыть ограждения и скамейки, при необходимости обновив на них краску, а также провести ремонт газонов и дорожек.



В числе закрытых на просушку зеленых зон Таврический сад, Казанский сквер, сад Сан-Галли, Екатерининский сквер, Никольский сад, сад дворца Юсуповых и т. д .

