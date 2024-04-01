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    Tele2 сменит название и логотип. Оператор проведет ребрендинг

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    Оператор Tele2 в 2024 году проведет ребрендинг, компания решила не продлевать лицензию на бренд. Об этом 1 апреля со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

    Tele2 сменит название и логотип, их планируется представить до конца 2024 года. Проект ребрендинга уже разработан, оператор отметил, что «преемственность с текущим брендом» сохранится.

    Бренд Tele2 принадлежит шведской компании Tele2 AB, ей ранее принадлежала российская компания, которую в 2013 году купила «Группа ВТБ». Пользоваться брендом российский оператор имеет право до конца 2024 года.

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    Комментарии 16

    Алекс8101 Апр 2024 в 22:07
    ТЕЛ е2
    +0−0
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