Полиция ищет, кто бил молотком по голове петербургского гимназиста в Рощино

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых в больницу угодил
С недружелюбным взрослым школьник, который живёт и учится в Петербурге, не разминулся у дома отца в Рощино накануне около четырёх часов дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР)
По словам родителя, незнакомец распылил содержимое баллончика, ударил мальчика молотком по голове, а потом повалил на землю и добавил. Голову защитил шлем. Мать рассказала полицейским, что мужчина также повредил квадроцикл подростка.
Пострадавшего увезли в больницу с ушибами и, по предварительным данным, закрытой черепно-мозговой травмой. Его обидчика описали как невысокого славянина не старше сорока лет на вид, который, вероятно, живёт по соседству.