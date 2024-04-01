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    Полиция ищет, кто бил молотком по голове петербургского гимназиста в Рощино

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    Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых в больницу угодил 13-летний гимназист из Выборгского района Петербурга. Его родители говорят об агрессивном незнакомце, который заливал сына перцовым газом и молотил по голове.

    С недружелюбным взрослым школьник, который живёт и учится в Петербурге, не разминулся у дома отца в Рощино накануне около четырёх часов дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 апреля.

    По словам родителя, незнакомец распылил содержимое баллончика, ударил мальчика молотком по голове, а потом повалил на землю и добавил. Голову защитил шлем. Мать рассказала полицейским, что мужчина также повредил квадроцикл подростка.

    Пострадавшего увезли в больницу с ушибами и, по предварительным данным, закрытой черепно-мозговой травмой. Его обидчика описали как невысокого славянина не старше сорока лет на вид, который, вероятно, живёт по соседству.

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