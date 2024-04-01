Полиция ищет, кто бил молотком по голове петербургского гимназиста в Рощино

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых в больницу угодил 13-летний гимназист из Выборгского района Петербурга. Его родители говорят об агрессивном незнакомце, который заливал сына перцовым газом и молотил по голове.



С недружелюбным взрослым школьник, который живёт и учится в Петербурге, не разминулся у дома отца в Рощино накануне около четырёх часов дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 апреля.



По словам родителя, незнакомец распылил содержимое баллончика, ударил мальчика молотком по голове, а потом повалил на землю и добавил. Голову защитил шлем. Мать рассказала полицейским, что мужчина также повредил квадроцикл подростка.

