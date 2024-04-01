В Минобороны показали, как выглядит карта ветерана боевых действий

Министерство обороны РФ показало, как выглядит карта ветерана боевых действий «СВОи». Как уточнили в ведомстве 1 апреля, карта защищена от подделки.
В электронном виде ветеранское удостоверение представляет собой универсальную карту, изготовленную на базе карты банка с платежной системой «Мир». На карте отображается необходимая информация о владельце: ФИО, фотография, сведения об удостоверении ветерана, медицинские сведения и данные о наличии ранений. Эта же информация присутствует в личном кабинете приложения банка.
По данным ТАСС, карта объединяет в себе три продукта: удостоверение, а также банковскую и социальную карты. На нее поступают положенные выплаты. В ведомстве отмечают, что все сведения носят конфиденциальный характер, а сама карта защищена от подделок.