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    В Минобороны показали, как выглядит карта ветерана боевых действий

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    Министерство обороны РФ показало, как выглядит карта ветерана боевых действий «СВОи». Как уточнили в ведомстве 1 апреля, карта защищена от подделки.

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    В электронном виде ветеранское удостоверение представляет собой универсальную карту, изготовленную на базе карты банка с платежной системой «Мир». На карте отображается необходимая информация о владельце: ФИО, фотография, сведения об удостоверении ветерана, медицинские сведения и данные о наличии ранений. Эта же информация присутствует в личном кабинете приложения банка.

    По данным ТАСС, карта объединяет в себе три продукта: удостоверение, а также банковскую и социальную карты. На нее поступают положенные выплаты. В ведомстве отмечают, что все сведения носят конфиденциальный характер, а сама карта защищена от подделок.

    Фото: Минобороны России

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