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    Пожар на Рижском выгнал на улицу десять человек

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    4 комментария

    Помощь пожарных потребовалась в жилом доме в Адмиралтейском районе Петербурга утром 1 апреля.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Рижском проспекте, 35, поступил на пульт дежурного незадолго до восьми часов утра. На место направили 15 огнеборцев.

    В здании горело в кабель-канале на площади меньше квадратного метра. Из опасной зоны были эвакуированы десять человек, пострадавших нет. В 8:15 пожар ликвидировали.

    Дом на пересечении Рижского и Старо-Петергофского проспектов пятиэтажный, жилой. На первом этаже расположены кафе, выше, судя по открытым источникам, — гостиница. В списке выявленных объектов культурного наследия КГИОП здания нет.

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    Комментарии 4

    Гость01 Апр 2024 в 09:09
    крокус пылал веселее
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