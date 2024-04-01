Пожар на Рижском выгнал на улицу десять человек

Помощь пожарных потребовалась в жилом доме в Адмиралтейском районе Петербурга утром 1 апреля.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Рижском проспекте, 35, поступил на пульт дежурного незадолго до восьми часов утра. На место направили 15 огнеборцев.

В здании горело в кабель-канале на площади меньше квадратного метра. Из опасной зоны были эвакуированы десять человек, пострадавших нет. В 8:15 пожар ликвидировали.

Дом на пересечении Рижского и Старо-Петергофского проспектов пятиэтажный, жилой. На первом этаже расположены кафе, выше, судя по открытым источникам, — гостиница. В списке выявленных объектов культурного наследия КГИОП здания нет.