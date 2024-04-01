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    Умер Пелишенко — бывший капитан команды КВН «Одесские джентльмены» и сценарист «Городка»

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    Ушел из жизни российский сценарист и актер, бывший капитан команды КВН «Одесские джентльмены», учёный-физик Светослав Пелишенко. Ему был 71 год.

    «Ушел Слава, Святослав Пелишенко. Сэр Капитан команды Джентльменов. Умный, талантливый, порядочный и, казалось, всегда невозмутимый», — сообщила 1 апреля кинокритик Сусанна Альперина в своем телеграм-канале (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

    Светослав Пелишенко отучился на физическом факультете Одесского государственного университета, окончил там же аспирантуру, а затем преподавал. Возглавлял команду ОГУ «Одесские джентльмены», которая в советское время дважды становилась чемпионом лиги. С 1991 года работал в Москве: был одним из авторов программ «Городок», «Субботний вечер», «Голубой огонек на Шаболовке», «Песня года», различных шоу и мюзиклов, снимался в кино, например сыграл эпизодическую роль в сериале «Моя прекрасная няня». Лауреат телевизионной премии «ТЭФИ» как сценарист телевизионной программы «Городок» (2007 года).

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