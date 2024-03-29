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    Облачная спираль с Ботнического залива испортила погоду в Петербурге

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    В последнюю пятницу марта в Петербурге с утра пасмурно, а к вечеру будет дождливо. В выходные ожидаются и осадки, и солнце.

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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 марта в городе облачно, во второй половине дня дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 4–6 градусов, днем составит 10–12, на побережье Финского залива — до 7 градусов.

    Синоптическая ситуация в регионе формируется под влиянием циклона, центр которого расположится над Ботническим заливом. «Его облачная спираль закроет небо плотной пеленой, и во второй половине дня местами пройдут дожди, что ограничит приток солнечного тепла. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    В субботу ожидаются кратковременные дожди, плюс 8–10 градусов. В воскресенье — переменная облачность, без существенных осадков, 11–13 градусов.

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