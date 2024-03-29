Облачная спираль с Ботнического залива испортила погоду в Петербурге

В последнюю пятницу марта в Петербурге с утра пасмурно, а к вечеру будет дождливо. В выходные ожидаются и осадки, и солнце.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,
Синоптическая ситуация в регионе формируется под влиянием циклона, центр которого расположится над Ботническим заливом. «Его облачная спираль закроет небо плотной пеленой, и во второй половине дня местами пройдут дожди, что ограничит приток солнечного тепла. <...> Атмосферное давление будет падать и составит
В субботу ожидаются кратковременные дожди, плюс