«Акул куда денете?» Путин и Кожемяко обсудили развитие курорта в Приморском крае

Владимир Путин поднял вопрос о том, как дайверы будут соседствовать с акулами на новом курорте в Приморском крае. Вопрос президент задал главе региона Олегу Кожемяко 28 марта во время совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов, трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Правда, вот дайверов Олег Николаевич всё приглашает. Акул куда денете? Они же там кусаются у вас, нападают», — спросил президент. Губернатор подтвердил, что «был один случай».
«Этого мало, что ли? Повторений не нужно. Нет, шутки шутками, об этом тоже надо подумать заранее, о безопасности надо подумать. Не знаю, я собрался несколько лет назад там поплавать с ружьём подводным. У нас там мои коллеги поехали, но у меня, правда, и времени не хватило, но все равно акул видели там, на островах особенно», — рассказал Путин.
Кожемяко подтвердил, что акулы в этом месте есть, но они сельдевые.
«Они не кусаются. Да я понимаю. Все так говорят, чтобы туристов не отпугнуть», — пошутил президент.
В Приморье появится круглогодичный морской курорт в Хасанском муниципальном округе на берегу Японского моря.