«Акул куда денете?» Путин и Кожемяко обсудили развитие курорта в Приморском крае

Владимир Путин поднял вопрос о том, как дайверы будут соседствовать с акулами на новом курорте в Приморском крае. Вопрос президент задал главе региона Олегу Кожемяко 28 марта во время совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов, трансляцию вел телеканал «Россия 24».



«Правда, вот дайверов Олег Николаевич всё приглашает. Акул куда денете? Они же там кусаются у вас, нападают», — спросил президент. Губернатор подтвердил, что «был один случай».



«Этого мало, что ли? Повторений не нужно. Нет, шутки шутками, об этом тоже надо подумать заранее, о безопасности надо подумать. Не знаю, я собрался несколько лет назад там поплавать с ружьём подводным. У нас там мои коллеги поехали, но у меня, правда, и времени не хватило, но все равно акул видели там, на островах особенно», — рассказал Путин.

