Запорожье, Петербург, Бурятия. Путин анонсировал появление новых курортов в 9 регионах

В девяти регионах России на побережьях появятся новые курорты. Они появятся в рамках проектов комплексного освоения территорий. Об этом 28 марта сообщается на сайте Кремля.
Курорты появятся в Петербурге, Краснодарском крае, Крыму, Дагестане, Запорожской, Калининградской и Иркутской областях, Приморском крае и Бурятии.
Как отметил президент России Владимир Путин (его слова приводятся на сайте Кремля), к реализации проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» планируется приступить в начале 2025 года.
Глава государства привел данные, согласно которым в 2023 году турпоток в Дагестан вырос более чем вчетверо, в Республику Алтай, в Адыгею и Ленинградскую область — вдвое.
До 2030 года планируется почти вдвое увеличить число путешествий по России — до
В Петербурге запланирован проект туристического кластера в промзоне «Горская».