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    Запорожье, Петербург, Бурятия. Путин анонсировал появление новых курортов в 9 регионах

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    В девяти регионах России на побережьях появятся новые курорты. Они появятся в рамках проектов комплексного освоения территорий. Об этом 28 марта сообщается на сайте Кремля.

    Курорты появятся в Петербурге, Краснодарском крае, Крыму, Дагестане, Запорожской, Калининградской и Иркутской областях, Приморском крае и Бурятии.

    Как отметил президент России Владимир Путин (его слова приводятся на сайте Кремля), к реализации проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» планируется приступить в начале 2025 года.

    Глава государства привел данные, согласно которым в 2023 году турпоток в Дагестан вырос более чем вчетверо, в Республику Алтай, в Адыгею и Ленинградскую область — вдвое.

    До 2030 года планируется почти вдвое увеличить число путешествий по России — до 140 млн.

    В Петербурге запланирован проект туристического кластера в промзоне «Горская».

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