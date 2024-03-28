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    Общался в игровых чатах. Житель Брянска получил 10 лет за покушение на государственную измену

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    Жителю Брянска вынесли приговор за покушение на государственную измену и незаконное приобретение боеприпасов (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ). 24-летний мужчина в судебном заседании сказал, что его сбили с толку украинцы в игровых чатах. Подробности сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

    Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

    Суд установил, что мужчина негативно относился к проведению специальной военной операции и решил перейти на сторону противника, чтобы воевать против России.

    Следуя инструкциям украинского куратора, фигурант дела оформил загранпаспорт, чтобы приехать на Украину транзитом через Стамбул, купил туристическую путевку в турагентстве, а также раздобыл патроны.

    Уволившись с работы, молодой человек собрал дорожную сумку, где хранились указанные боеприпасы, и отправился на железнодорожный вокзал Брянск-Орловский, чтобы уехать в Москву, а оттуда уже в Турцию. На вокзале его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

    Мужчина полностью признал вину, рассказал, что с жителями Украины он начал общаться в чатах компьютерных игр, и попросил дать ему второй шанс.

    Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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