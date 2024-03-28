Галоперидолу всем. Из клинических рекомендаций лечения аутизма Минздрав «вычеркнул научный подход»

Минздрав рекомендует назначать сильнодействующий препарат первого поколения — галоперидол аутичным детям с двух лет. Об этом стало известно 28 марта из новых клинических рекомендаций по лечению расстройств аутистического спектра. Специалисты, работающие с аутичными детьми, недоумевают, почему ведомство намерено вернуться в прошлое, игнорируя результаты научных исследований и сегодняшней практики.

У современной медицины, действительно, небольшой выбор лекарств для использования в детской психиатрии. Одно из них галоперидол — старый препарат, изобретенный еще в 1958 году.

Почему он нехорош и что не так с клиническими рекомендациями для лечения аутизма, «Фонтанка» спросила у детского психиатра Степана Краснощекова. «Мы давно уже знаем о тяжелых побочных эффектах галоперидола. Их можно избежать, если назначать более современные, а такие есть, препараты. У них — свои побочки, но менее выраженные, и их меньше, а из двух зол, как говорится... Кроме того, авторы включили в схемы лечения детей дорогостоящие лекарства, недостаточно изученные в детской практике, что недопустимо», — пояснил психиатр.

С новыми клиническими рекомендациями для лечения детей с аутизмом беда не только из-за того, что рекомендован к использованию старый препарат для коррекции, например, агрессии или чрезмерной раздражительности. По словам Степана Краснощекова, проблема в том, что он рекомендован всем детям с двухлетнего возраста. А это неправильно. Препарат следует применять, только если есть сопутствующие аутизму проявления и нарушения поведения. Условный пример: ребенок бьется головой о стену. Во всех остальных случаях для людей с расстройствами аутистического спектра они не нужны. 80% нарушений поведения корректируется педагогически.

Клинические рекомендации должны пересматриваться каждые три года. Обсуждаемый сейчас документ — новый. Из него вычеркнули научный подход — первоочередную потребность в педагогической коррекции поведения и социальной адаптации. Пока врачи могут пользоваться предыдущей редакцией рекомендаций.