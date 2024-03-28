Покушение или защита? Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами дела матери и сына в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о покушении на убийство иностранца в Петербурге. По нему были задержаны женщина и ее 14-летний сын. Поводом для вмешательства стало обращение знакомой фигурантов.



СК обратил внимание на видеообращение жительницы Петербурга, опубликованное в социальных медиа. В нем женщина заявила о необоснованном привлечении к уголовной ответственности ее знакомой вместе с 14-летним сыном, который с друзьями пытался защитить мать от противоправных действий мигранта, сообщает 28 марта пресс-служба СК РФ.