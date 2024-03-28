Покушение или защита? Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами дела матери и сына в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о покушении на убийство иностранца в Петербурге. По нему были задержаны женщина и ее 14-летний сын. Поводом для вмешательства стало обращение знакомой фигурантов.
СК обратил внимание на видеообращение жительницы Петербурга, опубликованное в социальных медиа. В нем женщина заявила о необоснованном привлечении к уголовной ответственности ее знакомой вместе с 14-летним сыном, который с друзьями пытался защитить мать от противоправных действий мигранта, сообщает 28 марта пресс-служба СК РФ.
В ГСУ СК по Петербургу по этому факту расследуют уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Женщина, ее 14-летний сын и двое его несовершеннолетних приятелей проходят обвиняемыми, всем четверым в начале марта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По версии обвинения, женщина не поладила со своим знакомым, гражданином Узбекистана, и привлекла сына к его убийству. Потерпевшего били ножом и палкой, но он выжил.
После обращения Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования и обстоятельствах привлечения женщины и подростков к уголовной ответственности. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.