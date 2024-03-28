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    Музыка

    В Петербурге скончался историк и популяризатор джаза Владимир Фейертаг

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    Бессменный ведущий джазовых концертов, увлекательный рассказчик и популяризатор этого музыкального направления Владимир Фейертаг скончался в Петербурге в возрасте 92 лет. Эту информацию «Фонтанке» подтвердил 28 марта основатель и художественный руководитель Филармонии джазовой музыки Давид Голощекин.

    «Он был моим соратником по борьбе за право джаза быть на сцене, одним из первых и главных профессиональных популяризаторов этого жанра, — сказал Голощекин. — Он был совершенно потрясающим лектором, в полном смысле этого слова: человеком, обладающим талантом рассказывать — в частности, о джазе. Он, конечно, был моим большим другом и, безусловно, одним из самых эрудированных джазоведов. Велико и неоспоримо его значение в развитии не только петербургского и ленинградского, но и нашего отечественного, союзного джаза, потому что он был организатором и ведущим многих фестивалей по всей нашей огромной стране. Больше того, его огромный вклад связан с тем, что он оказался прекрасным писателем, издал несколько потрясающих книг — в том числе и мировую энциклопедию джаза. И это бесценный материал для тех, кто изучает джаз, кто начинает им заниматься, потому что равных трудов у нас нет в принципе».

    Владимир Фейертаг родился в Ленинграде в 1931 году, детство провел в Чебоксарах. Окончил филологический факультет Ленинградского университета, а в 1960 году — теоретико-композиторское отделение Музыкального училища при Ленинградской консерватории. С 1966 года работал лектором-музыковедом по вопросам джаза, проводил фестивали, преподавал историю джаза и современной музыки.

    «До последних дней — буквально недели три тому назад — он был на сцене Филармонии джазовой музыки и вел концерты, — добавил Давид Голощекин. — Хотя возраст у него был довольно серьезный, но он оставался абсолютно работоспособным, активным и доброжелательным человеком».

    © Фонтанка.Ру

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