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    В феврале на первичном рынке Петербурга заключили 6,2 тыс. сделок. Спрос вырос на 27%

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    На первичном рынке недвижимости в Петербурге в феврале количество сделок выросло на 27% относительно января и на 44% относительно февраля прошлого года. Как сообщают аналитики Консалтингового центра «Петербургская недвижимость», объем в Петербургской агломерации в феврале заключили около 6,2 тысячи сделок.

    Также, по данным аналитиков, с начала года средняя цена квадратного метра жилья в новостройках Петербурга выросла на 0,8% и составила 237 тыс. рублей, а в Ленобласти она не изменилась и осталась на уровне 147 тыс. рублей.

    — Рост числа сделок в январе — феврале 2024 года связан с реакцией покупателей на изменения на рынке, — пояснила директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — Спрос подстегнуло ожидание завершения программы с господдержкой и изменений в льготной ипотеке, и клиенты стремились зафиксировать условия с низкой ставкой.

    На фоне этого аналитики также отметили рост числа рассрочек на рынке — в некоторых проектах их доля достигала 20%.

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