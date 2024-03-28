В феврале на первичном рынке Петербурга заключили 6,2 тыс. сделок. Спрос вырос на 27%

На первичном рынке недвижимости в Петербурге в феврале количество сделок выросло на 27% относительно января и на 44% относительно февраля прошлого года. Как сообщают аналитики Консалтингового центра «Петербургская недвижимость», объем в Петербургской агломерации в феврале заключили около 6,2 тысячи сделок.

Также, по данным аналитиков, с начала года средняя цена квадратного метра жилья в новостройках Петербурга выросла на 0,8% и составила 237 тыс. рублей, а в Ленобласти она не изменилась и осталась на уровне 147 тыс. рублей.