В Кракове рабочий потерял дефектоскоп с радиоактивным изотопом. Контейнер ищут в пунктах приема металлолома

Дорожный рабочий в Кракове потерял дефектоскоп с радиационным изотопом. Контейнер ищут в пунктах приема металлолома и в местах скопления бездомных, за него объявлена награда, пишет 27 марта РИА Новости со ссылкой на польское телевидение.



Прибор используется для обнаружения дефектов дорожного покрытия с помощью радиоактивного излучения. Нашедшему обещана награда от строительной фирмы в пять тысяч злотых (около 116 тысяч рублей. — Прим. ред.)



Полицейские проверяют пункты скупки металлолома, а также места, где собираются бездомные. Сняты записи камер видеонаблюдения, опрашиваются местные жители. Государственное агентство по атомной энергии призывает ни при каких обстоятельствах не открывать контейнер, поскольку даже кратковременный контакт с радиоактивным источником представляет серьезную угрозу жизни и здоровью человека.

