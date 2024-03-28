В Кракове рабочий потерял дефектоскоп с радиоактивным изотопом. Контейнер ищут в пунктах приема металлолома

Дорожный рабочий в Кракове потерял дефектоскоп с радиационным изотопом. Контейнер ищут в пунктах приема металлолома и в местах скопления бездомных, за него объявлена награда, пишет
Прибор используется для обнаружения дефектов дорожного покрытия с помощью радиоактивного излучения. Нашедшему обещана награда от строительной фирмы в пять тысяч злотых (около
Полицейские проверяют пункты скупки металлолома, а также места, где собираются бездомные. Сняты записи камер видеонаблюдения, опрашиваются местные жители. Государственное агентство по атомной энергии призывает ни при каких обстоятельствах не открывать контейнер, поскольку даже кратковременный контакт с радиоактивным источником представляет серьезную угрозу жизни и здоровью человека.
Рабочему предъявили обвинение в неосторожном обращении с радиоактивными материалами.
В январе контейнер с цезием-137 потеряли в Иркутской области сотрудники компании «ТНГ-Групп» по пути из города Усть-Кута к месту проведения изысканий. Изотоп используется в нефтяной и газовой промышленности для геофизических исследований в скважинах. Контейнер был прикреплен снаружи автомобиля. Ехали при плохой погоде, в сильную метель и преодолевая торосы, поэтому груза хватились только по прибытии. Искали пропажу с помощью дозиметрического оборудования. За обнаружение предлагалось