Среда джаза с Давидом Голощекиным: Sonny Rollins And The Big Brass

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Американский джазовый саксофонист и бенд-лидер Sonny Rollins в оспровождении духового оркестра.
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Американский джазовый саксофонист и бенд-лидер Sonny Rollins в оспровождении духового оркестра.
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